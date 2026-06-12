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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير أنقرة بالقاهرة ينعى الدكتورة ماجدة مخلوف بقسم اللغة التركية بجامعة عين شمس

الدكتورة ماجدة مخلوف
الدكتورة ماجدة مخلوف
ناصر السيد

نعى السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف، الأكاديمية المرموقة بقسم اللغة التركية وعلم التركيات في جامعة عين شمس.

وقال السفير التركي بالقاهرة، إن الفقيدة كرست حياتها للعلم، وأسهمت إسهامًا بالغ الأهمية في ترسيخ دراسات علم التركيات في مصر على المستويين الفكري والمؤسسي، كما حظيت بتقدير واسع في الأوساط الأكاديمية لما قدّمته من أعمال علمية رصينة ورؤية أصيلة في مجال التاريخ والحضارة العثمانية.

وأضاف "شن" في بيان عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "ستظل إسهاماتها، ولا سيما في إعادة قراءة تاريخنا المشترك وتصوّرنا الحضاري في إطار من العمق العلمي، موضع تقدير وذكر حسن على الدوام".

وأشار إلى أنه بعد مسيرة علمية زاخرة كرّستها لخدمة العلم والمعرفة، ستبقى آثارها العلمية، والأجيال التي تتلمذت على يديها، والقيم التي أضافتها إلى الساحة الأكاديمية، محل امتنان وعرفان دائمين.

واختتم السفير التركي منشوره قائلا "نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومنسوبي جامعة عين شمس والأسرة العلمية جميل الصبر وحسن العزاء".

سفير أنقرة بالقاهرة الدكتورة ماجدة مخلوف جامعة عين شمس السفير التركي بالقاهرة

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