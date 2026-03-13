مجدي عبد الغني: زيزو لاعب فذ لكن محدش في الأهلي عارف يطلع اللي عنده ويستغل إمكانياته

أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب مميز لكنه لم يتم استغلال قدراته بالشكل الأمثل داخل الفريق.

وقال عبد الغني، خلال استضافته ببرنامج «النجوم في رمضان»: «زيزو لاعب فذ، لكن محدش في الأهلي عارف يطلع اللي عنده ويستغل إمكانياته».

وأضاف: "من وقت تعاقد الأهلي مع زيزو ومحمود حسن تريزيجيه والدنيا اتقلبت في أوضة اللبس".

وعن علاقته بالنادي الأهلي، قال: "مبروحش الأهلي خالص، معنديش وقت ومبحبش أروح مكان مش مرتاح فيه".

وختم: "أنا نجم كبير في الأهلي غصب عن التخين، ومش بيتم دعوتي لأي مناسبة داخل النادي، وده تقصير من المسؤولين وبيقلل منهم ويقزمهم مش مني أنا".