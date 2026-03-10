محمد عبد الوهاب: زيزو فركش أوضة اللبس في الأهلي

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق أنه كان يرفض فكرة التعاقد مع أحمد سيد زيزو بسبب راتبه الكبير.

وقال محمد عبد الوهاب الذى حل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :" زيزو لم يصنع الفارق في الاهلى هو صنع التفرقة بين اللاعبين ، وراتبه وعقده فركش أوضة اللبس وعمل مشاكل كتير"

وأضاف عضو مجلس الاهلى الأسبق:" رفضت فكرة ضم زيزو عشان أحافظ على أوضة لبس الفرقة"

وتابع محمد عبد الوهاب :"مش عارف مين ماسك لجنة التعاقدات في الأهلى حالياً ، زمان كان معروف مين ، زي عدلى القيعى مثلا لكن دلوقتى محدش فاهم حاجة"



