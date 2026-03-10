محمد عبد الوهاب: زيزو صنع التفرقة في الأهلى

يرى محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، أنه كان يرفض فكرة التعاقد مع أحمد سيد زيزو بسبب راتبه الكبير.

وقال محمد عبد الوهاب، الذي يحل ضيفًا على برنامج "النجوم في رمضان": "زيزو لم يصنع الفارق في الأهلي، هو صنع التفرقة بين اللاعبين، وراتبه وعقده فركش أوضة اللبس وعمل مشاكل كتير".

ويضيف عضو مجلس الأهلي الأسبق: "رفضت فكرة ضم زيزو عشان أحافظ على أوضة لبس الفرقة".

وتابع محمد عبد الوهاب: "مش عارف مين ماسك لجنة التعاقدات في الأهلي حاليًا، زمان كان معروف مين، زي عدلي القيعي مثلًا، لكن دلوقتي محدش فاهم حاجة".