محمد عبد الوهاب عضو الأهلي السابق: مبدخلش النادي علشان البعض رافض وجودي

أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى السابق، انه لا يدخل القلعة الحمراء اطلاقا في الوقت الحالي.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج “النجوم في رمضان”: "تواجدى في النادى الاهلى مش مريح لبعض الناس ولا مرحب بيه، والناس مش حابة وجودى ، عشان كدا مش بدخل النادي قلت أسيبهم يشتغلوا براحتهم".

وأضاف عضو مجلس الاهلى السابق:" وقت وجودنا في المجلس كنت الصندوق الأسود للنادي ، ومكنش حد يعرف عننا حاجة ، كان عندنا مشاكل بس محدش يعرفها ، كان الزمالك بيتعلم مننا الهدوء".

وتابع محمد عبد الوهاب: "دلوقتى الزمالك سبلنا المشاكل وخد الهدوء".