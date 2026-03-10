مينا ماهر يثير الجدل بشأن صفقات الزمالك الموسم القادم

طرح الإعلامي مينا ماهر سؤالاً مثير بشأن صفقات الزمالك الموسم القادم.

صفقات الزمالك

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لو تختار صفقة واحدة الزمالك محتاجها الموسم الجاي تختار مين؟ ".

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال معتمد جمال:"هدفنا الفوز بالدوري وليس الفوز في لقاء أو إثنين.. كل الانتصارات الأخيرة لا قيمة لها إذا لم نحقق الدوري".

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

خسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .