مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال

يدرس الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، أن يكون أحمد الشناوي هو حارس المنتخب في المرحلة المقبلة تحضيرًا لمونديال 2026 وأن يكون حارس مصر في كأس العالم في ظل ثبات المستوى والتألق اللافت للنظر.

وفي المقابل، يمر محمد الشناوي حارس الأهلي بفترة عصيبة وانتقادات كبيرة ومطالبات باستبعاده من حراسة عرين الأهلي ومنتخب مصر، بينما يجلس مصطفى شوبير احتياطيا في بعض المباريات في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، فيما أصبح محمد صبحي حارس الزمالك خارج الصورة بعدما بات المهدي سليمان الحارس الأساسي للفريق الأبيض حاليا.