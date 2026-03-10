قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تدعو موردي مستلزمات الإنتاج للتريث في زيادة الأسعار لدعم استقرار القطاع

ولاء عبد الكريم

دعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، جميع تجار وموردي مستلزمات الإنتاج إلى التريث في تطبيق أي زيادات جديدة على أسعار الخامات أو المنتجات خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أنها تتابع بشكل مستمر تطورات أوضاع السوق، خاصة ما يتعلق بحركة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، في ضوء الضغوط التي تشهدها مختلف حلقات صناعة الجلود، والتي تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج داخل المصانع.

وأوضحت الغرفة أن هذه الدعوة تأتي مراعاةً للظروف التي يمر بها قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع أطراف الصناعة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية العملية الإنتاجية داخل المصانع.

وشددت الغرفة على أن التعاون والتنسيق بين التجار والموردين والمصنعين أصبح ضرورة ملحة خلال هذه الفترة، لما له من دور في تخفيف الأعباء والضغوط التي تواجه المصانع، والحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار فرص العمل والعمالة التي يعتمد عليها هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت غرفة صناعة الجلود استمرار متابعتها الدقيقة لكافة مستجدات السوق، إلى جانب التواصل المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الداعمة لاستقرار القطاع والحفاظ على توازنه خلال الفترة المقبلة.

ودعت الغرفة في ختام بيانها جميع العاملين في القطاع من تجار ومصنعين إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون، بما يحقق المصلحة المشتركة ويسهم في الحفاظ على استقرار صناعة الجلود في مصر.

