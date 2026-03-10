غرفة صناعة الجلود تدعو موردي مستلزمات الإنتاج للتريث في زيادة الأسعار لدعم استقرار القطاع

دعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، جميع تجار وموردي مستلزمات الإنتاج إلى التريث في تطبيق أي زيادات جديدة على أسعار الخامات أو المنتجات خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، أنها تتابع بشكل مستمر تطورات أوضاع السوق، خاصة ما يتعلق بحركة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، في ضوء الضغوط التي تشهدها مختلف حلقات صناعة الجلود، والتي تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج داخل المصانع.

وأوضحت الغرفة أن هذه الدعوة تأتي مراعاةً للظروف التي يمر بها قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع أطراف الصناعة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية العملية الإنتاجية داخل المصانع.

وشددت الغرفة على أن التعاون والتنسيق بين التجار والموردين والمصنعين أصبح ضرورة ملحة خلال هذه الفترة، لما له من دور في تخفيف الأعباء والضغوط التي تواجه المصانع، والحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار فرص العمل والعمالة التي يعتمد عليها هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت غرفة صناعة الجلود استمرار متابعتها الدقيقة لكافة مستجدات السوق، إلى جانب التواصل المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الداعمة لاستقرار القطاع والحفاظ على توازنه خلال الفترة المقبلة.

ودعت الغرفة في ختام بيانها جميع العاملين في القطاع من تجار ومصنعين إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون، بما يحقق المصلحة المشتركة ويسهم في الحفاظ على استقرار صناعة الجلود في مصر.