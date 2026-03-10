تطوير شامل لطرق مدينة بدر.. رئيس الجهاز يتابع أعمال الرصف ورفع الكفاءة ميدانيًا

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة وعدد من القيادات التنفيذية والمهندسين المشرفين على الأعمال.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية.



وخلال الجولة تفقد رئيس الجهاز أعمال تطوير ورفع كفاءة طبقات الأسفلت وأعمال البلدورات والإنترلوك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ عدد من المحاور الحيوية التى تمثل شرايين الحركة الرئيسية داخل المدينة .

وذلك فى إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضارى.



وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية تأتى فى مقدمة أولويات الجهاز خلال المرحلة الحالية مشيراً إلى أن الجهاز يعمل وفق خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية بما يواكب معدلات النمو والتوسع العمرانى الذى تشهده المدينة

وأضاف سيادته نحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة بما يحقق سيولة مرورية ويعكس المظهر الحضارى اللائق بمدينة بدر.



من جانبه أوضح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية أن فرق العمل تواصل تنفيذ أعمال التطوير بعدد من المحاور والطرق الرئيسية مؤكداً أن الأعمال تشمل رفع كفاءة طبقات الرصف ومعالجة أى تهالك بالطرق لضمان استدامة شبكة الطرق بالمدينة

وأشار إلى أن الجهاز يواصل جهوده للانتهاء من تلك الأعمال فى أسرع وقت ممكن قائلاً

نعمل وفق توجيهات المهندس السيد أمين رئيس الجهاز على تكثيف معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال ميدانياً بشكل يومى لضمان الانتهاء من تطوير الطرق وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق أفضل خدمة لسكان المدينة