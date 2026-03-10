قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
على متن طائرة.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة عبر إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي محمد صلاح صورا جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري من أحدث ظهور. 

محمد صلاح

وظهر صلاح في الصور من على الطائرة أثناء رحلته الأخيرة مع ليفربول. 

وكشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن إنجاز جديد في انتظار نجم ليفربول محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي.

وكتب درويش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "في حال تسجيل محمد صلاح هدفًا اليوم أمام جالطة سراي سيصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (بدون التصفيات) ".

وأضاف : "إنجاز جديد قد يكتبه صلاح في سجل الأساطير الأوروبية الليلة‏".

ويستعد فريق ليفربول بقيادة المدير الفني آرني سلوت لخوض مواجهة قوية مساء الثلاثاء أمام فريق جالطة سراي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات هذا الدور، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الحاسمة.

ملعب رامس بارك يستضيف القمة الأوروبية

تقام المباراة على ملعب رامس بارك، معقل الفريق التركي، والذي يُعرف بأجوائه الجماهيرية الحماسية التي تمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة.

وسيحاول جالطة سراي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل خوض لقاء العودة في إنجلترا، بينما يسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.

طريق الفريقين إلى دور الـ16

تمكن ليفربول من حجز مقعده في دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى هذه المرحلة في المركز الثالث، ليضمن التأهل مباشرة إلى هذا الدور.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

الدكتور ضياء العوضي

الأطباء تشطب ضياء العوضي من سجلاتها وتسقط عضويته

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

أخبار التكنولوجيا.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته.. وواتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

بالصور

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

