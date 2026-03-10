حبس رئيس اتحاد الكونغو برازافيل مدي الحياة و5 سنوات لزوجته في قضايا تزوير واختلاس

أصدر حُكم على رئيس اتحاد الكونغو برازافيل لكرة القدم جان غي بليز مايولاس بالسجن المؤبد في عدد من التهم الخاصة بالمنصب.

حيث واجه مايولاس تهم غسل الأموال، والتزوير، واستخدام وثائق مزورة، وتضارب المصالح غير المشروع، والاختلاس، لا سيما فيما يتعلق بإعانات فيروس كورونا المخصصة لكرة القدم النسائية.

وشمل الحكم عدة مسؤولين أخرين داخل اتحاد الكونغو برازفيل وهم مومبو بادجي الأمين العام للاتحاد وراؤول كامدا أمين الصندوق وتم الحكم علي كل منهم بالسجن لمدة 5 سنوات.

وصدرت في فبراير 2026 مذكرة توقف رئيس اتحاد برازافيل ومعه زوجته وأحد أبنهاءه بسبب تورطهم معهم في نفس القضية عبر شركات وهمية وتم الحكم عليهم لسجن لمدة 5 سنوات مع مصادرة جميع ممتلكات العائلة.