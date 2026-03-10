قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تيسيرات للمستثمرين.. تقليص مدة تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على البنك الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مهمًا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الفوز ليمنح بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة، بعدما نجح الفريق في حسم المباراة بهدف وحيد، ليواصل نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

تعزيز الموقع في صراع الصدارة

وبهذا الانتصار رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف فريق الزمالك الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط، ما يزيد من حدة المنافسة على القمة مع اقتراب المراحل الحاسمة من المسابقة.

ويسعى بيراميدز لمواصلة نتائجه القوية خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل التقارب الكبير في النقاط بين فرق المقدمة.

تحديد مصير الفريقين بعد نهاية الدور الأول

ومع ختام هذه الجولة، يختتم بيراميدز مشواره في الدور الأول من البطولة ليضمن التواجد ضمن مجموعة تحديد بطل الدوري، في حين سيتواجد فريق البنك الأهلي ضمن المجموعة التي ستتنافس على تفادي الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ويأتي هذا النظام ضمن الشكل الجديد للمسابقة، والذي يقسم الفرق بعد نهاية الدور الأول إلى مجموعتين، الأولى لتحديد بطل الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، والثانية للصراع على البقاء في الدوري الممتاز.

مواجهة إفريقية مرتقبة لبيراميدز

وعلى الصعيد القاري، يستعد بيراميدز لخوض تحدٍ قوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي مع فريق الجيش الملكي  المغربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في المغرب يوم السبت 14 مارس 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، في مواجهة يسعى خلالها بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

بيراميدز فريق بيراميدز الدوري المصري الممتاز

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

الايجار القديم

لهؤلاء فقط.. إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم

حملات رقابية بالغربية

ضبط 1814 كيلو لحوم ودواجن وإستاكوزا غير صالحة للاستهلاك بالغربية.. وهذه عقوبة غش الأغذية

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس لضبط الأسعار تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

