قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعة قتلى من فصيل عراقي مسلح في ضربة أمريكية شمالي العراق
ترامب يحذر إيران: سنرد بقوة أكبر 20 مرة حال وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز
صدمة في صراع القمة.. كيف يمكن للأهلي العودة إلى سباق لقب الدوري؟
الكرة تتحدى التوتر في الشرق الأوسط.. هل تأثرت الدوريات فى الدول العربية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية
بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء
إيران .. الحرس الثوري يعلن تدمير طائرة مسيرة من طراز هيرون تي بي
وصول المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحكمة
بعد زيادة أسعار البنزين.. هذه تعريفة السرفيس والنقل العام الجديدة في القاهرة
مصادر : الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب سيتطلب قوات برية كبيرة
قافلة زاد العزة 153.. الهلال الأحمر يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
على مدار الساعة.. وزير الخارجية يتابع أوضاع المصريين العالقين بدول المنطقة
أذربيجان ترسل قافلة من المساعدات الإنسانية إلى إيران لدعم الشعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل صدام البرنابيو.. 3 لاعبين من ريال مدريد مهددون بالغياب عن الإياب أمام مانشستر سيتي

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام مانشستر سيتي، مساء غد الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا تكتيكيًا وفنيًا كبيرًا بين الفريقين.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بعدما نجح في حجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب تخطيه عقبة بنفيكا في ملحق البطولة الأوروبية، ليضرب موعدًا جديدًا مع مانشستر سيتي في واحدة من أبرز قمم المسابقة القارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن صفوف الفريق الملكي تضم عددًا من اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراة الإياب حال حصولهم على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي.

ستة لاعبين من ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن القائمة ضمت في البداية ستة لاعبين من ريال مدريد معرضين للإيقاف، إلا أن ظروف الغيابات قلّصت هذا العدد قبل المباراة المرتقبة.

ويأتي على رأس الأسماء التي كانت مهددة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، إلا أنه سيغيب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وهو ما يعني خروجه تلقائيًا من حسابات البطاقات في هذه المواجهة.

كما يغيب البرازيلي رودريجو جوس عن اللقاء بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، حيث تأكد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة قد تمتد لعدة أشهر، وهو ما يمثل ضربة قوية لخط هجوم الفريق الملكي.

غياب المدافع ألفارو كاريراس

وفي السياق ذاته، تأكد أيضًا غياب المدافع ألفارو كاريراس عن المباراة بعد تعرضه لإصابة مفاجئة في عضلة ربلة الساق، ما أدى إلى استبعاده من قائمة اللقاء.

وبذلك يتبقى في صفوف ريال مدريد ثلاثة لاعبين فقط مهددين بالإيقاف حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي، وهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي أوريلين تشواميني، إضافة إلى المدافع الشاب دين هويسن.

الحصول بطاقة صفراء 

ويعني حصول أي من هؤلاء اللاعبين على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب غيابهم تلقائيًا عن لقاء الإياب المرتقب، وهو ما قد يمثل تحديًا إضافيًا للجهاز الفني لريال مدريد في إدارة المواجهة المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يضم ثلاثة لاعبين مهددين أيضًا بالإيقاف حال تلقي بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهم المدافع مارك جويهي، ولاعب الوسط أورايلي، إلى جانب الجناح البرازيلي سافينيو.

أهمية المباراة

وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل التاريخ التنافسي المتصاعد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في السنوات الأخيرة داخل دوري أبطال أوروبا، حيث أصبحت لقاءاتهما من أبرز قمم البطولة وأكثرها إثارة على الصعيدين الفني والجماهيري.

فريق ريال مدريد ريال مدريد مانشستر سيتي سانتياجو برنابيو بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

محمد عادل إمام وإيمي سالم

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

بالصور

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد