قبل صدام البرنابيو.. 3 لاعبين من ريال مدريد مهددون بالغياب عن الإياب أمام مانشستر سيتي

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام مانشستر سيتي، مساء غد الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا تكتيكيًا وفنيًا كبيرًا بين الفريقين.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بعدما نجح في حجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب تخطيه عقبة بنفيكا في ملحق البطولة الأوروبية، ليضرب موعدًا جديدًا مع مانشستر سيتي في واحدة من أبرز قمم المسابقة القارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن صفوف الفريق الملكي تضم عددًا من اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراة الإياب حال حصولهم على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي.

ستة لاعبين من ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن القائمة ضمت في البداية ستة لاعبين من ريال مدريد معرضين للإيقاف، إلا أن ظروف الغيابات قلّصت هذا العدد قبل المباراة المرتقبة.

ويأتي على رأس الأسماء التي كانت مهددة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، إلا أنه سيغيب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وهو ما يعني خروجه تلقائيًا من حسابات البطاقات في هذه المواجهة.

كما يغيب البرازيلي رودريجو جوس عن اللقاء بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، حيث تأكد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة قد تمتد لعدة أشهر، وهو ما يمثل ضربة قوية لخط هجوم الفريق الملكي.

غياب المدافع ألفارو كاريراس

وفي السياق ذاته، تأكد أيضًا غياب المدافع ألفارو كاريراس عن المباراة بعد تعرضه لإصابة مفاجئة في عضلة ربلة الساق، ما أدى إلى استبعاده من قائمة اللقاء.

وبذلك يتبقى في صفوف ريال مدريد ثلاثة لاعبين فقط مهددين بالإيقاف حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي، وهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي أوريلين تشواميني، إضافة إلى المدافع الشاب دين هويسن.

الحصول بطاقة صفراء

ويعني حصول أي من هؤلاء اللاعبين على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب غيابهم تلقائيًا عن لقاء الإياب المرتقب، وهو ما قد يمثل تحديًا إضافيًا للجهاز الفني لريال مدريد في إدارة المواجهة المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يضم ثلاثة لاعبين مهددين أيضًا بالإيقاف حال تلقي بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهم المدافع مارك جويهي، ولاعب الوسط أورايلي، إلى جانب الجناح البرازيلي سافينيو.

أهمية المباراة

وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل التاريخ التنافسي المتصاعد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في السنوات الأخيرة داخل دوري أبطال أوروبا، حيث أصبحت لقاءاتهما من أبرز قمم البطولة وأكثرها إثارة على الصعيدين الفني والجماهيري.