تركيز خاص في سانتياجو برنابيو.. هل يلحق كيليان مبابي بقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا؟

تتجه الأنظار داخل نادي ريال مدريد إلى الحالة البدنية للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يخوض سباقًا مع الزمن من أجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريق الملكي الذي يستعد لموقعة أوروبية من العيار الثقيل أمام بطل إنجلترا في وقت يعاني فيه من عدة إصابات مؤثرة في صفوفه.

برنامج تأهيلي خاص في باريس

خلال الأيام الماضية تواجد مبابي في العاصمة الفرنسية باريس حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسرى.

ويعاني المهاجم الفرنسي من التواء في الركبة ما دفع الجهاز الطبي في ريال مدريد إلى وضع برنامج علاجي خاص له تحت إشراف أحد المتخصصين في العلاج الطبيعي إلى جانب مدرب اللياقة البدنية من الجهاز الفني للفريق الملكي الذي تابع حالته عن قرب.

وخلال تلك الفترة خضع اللاعب لسلسلة من الفحوص الطبية لتقييم تطور الإصابة ومدى استجابة الركبة للعلاج في محاولة لتحديد إمكانية عودته السريعة إلى الملاعب.

عودة إلى مدريد ومؤشرات إيجابية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية عاد مبابي إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد بعد أن أمضى عدة أيام في باريس لاستكمال برنامجه العلاجي.

وأشار التقرير إلى أن حالة ركبة اللاعب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة وهو ما يمنح الجهاز الفني لريال مدريد بعض التفاؤل بشأن إمكانية عودته في وقت قريب.

ومع ذلك لا يزال موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة مانشستر سيتي غير محسوم حتى الآن خاصة أنه لم يصل بعد إلى التعافي الكامل الذي يسمح له بخوض مباراة بهذه القوة.

تدريبات حاسمة قبل القمة الأوروبية

لا يزال أمام مبابي فرصتان حاسمتان لإثبات جاهزيته حيث سيخضع لاختبارين تدريبيين يومي الإثنين والثلاثاء وهما الحصتان اللتان سيعتمد عليهما الجهاز الفني في تحديد موقفه النهائي من المشاركة.

لكن ضيق الوقت المتاح لاستعادة اللياقة الكاملة قد يمثل عقبة أمام عودته خصوصًا أن مواجهة بحجم مباراة مانشستر سيتي تتطلب جاهزية بدنية كاملة لتجنب تفاقم الإصابة.

ورغم ذلك لم يصدر ريال مدريد أي قرار رسمي باستبعاد اللاعب من المباراة حتى الآن ما يبقي الباب مفتوحًا أمام احتمال ظهوره في اللقاء المرتقب.

السلاح الهجومي الأهم

غياب مبابي المحتمل يمثل ضربة قوية لريال مدريد خاصة أن النجم الفرنسي يعد أبرز أوراق الفريق الهجومية هذا الموسم.

ونجح اللاعب في تسجيل 38 هدفًا في مختلف البطولات ليؤكد مكانته كأحد أهم عناصر القوة داخل الفريق الملكي خصوصًا في ظل غياب البرازيلي رودريغو لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويعتمد الجهاز الفني للفريق على قدرات مبابي الكبيرة في المباريات الكبرى وهو ما يجعل مشاركته في مواجهة مانشستر سيتي تمثل أهمية خاصة.

ساعات حاسمة في مدريد

ومع اقتراب موعد المباراة تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد موقف كيليان مبابي من المشاركة في القمة الأوروبية.

فبين التحسن الطبي وضيق الوقت المتاح للتعافي الكامل يعيش ريال مدريد حالة من الترقب بينما ينتظر عشاق الفريق الملكي الإجابة عن السؤال الأهم:

هل ينجح مبابي في كسب سباق الزمن والظهور أمام مانشستر سيتي أم يضطر ريال مدريد لخوض المواجهة المرتقبة من دونه؟

سيتي يستعد بكامل قوته

في المقابل تبدو الأوضاع أكثر استقرارًا داخل صفوف مانشستر سيتي حيث حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا على إراحة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد.

وجاء هذا القرار بهدف الحفاظ على جاهزية هداف الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في واحدة من أبرز قمم دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.