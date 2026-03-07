ريال مدريد يستعد لعودة مبابي وبيلينجهام قبل مواجهة مانشستر سيتي

يستعد نادي ريال مدريد لعودة نجميه البارزين كيليان مبابي وجود بيلينجهام إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا للمباراة ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون الثنائي جاهزًا للمشاركة في ملعب الاتحاد يوم 17 مارس، بعد غيابهما عن مباراة الذهاب.

تحضيرات في فالديبيباس

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن مبابي وبيلينجهام اقتربا من العودة للتدريبات اليومية في منشآت نادي ريال مدريد بفالديبيباس تحت إشراف المدرب ألفارو أربيلوا، بعد خضوعهما لرحلات خارج إسبانيا لتلقي التشخيص والخطط العلاجية الدقيقة، وفق بروتوكولات التعافي المعتمدة في النادي الملكي.

وأوضح التقرير أن تلك الخطوة ليست استثنائية، بل إجراء روتيني يضمن التعافي التام للاعبين، مع التأكيد على أن النادي يعتمد أفضل بروتوكولات العلاج التي تمنح اللاعبين راحة كاملة أثناء التعافي.

موقف كيليان مبابي

وذكر المصدر أن ركبة مبابي اليسرى تستجيب للعلاج بشكل جيد، إلا أن مشاركته في مباراة الذهاب لم تكن ممكنة، لذلك يتركز الهدف على ظهوره في مباراة الإياب بعد ثلاثة أسابيع من العلاج والمتابعة الدقيقة.

تقدم بيلينجهام في التعافي

أما جود بيلينجهام، الذي كان متوقعًا عودته أواخر مارس، فقد أظهر تقدّمًا في التعافي من إصابة العضلة شبه الوترية في الساق اليسرى، ما قد يسمح له بالمشاركة أمام مانشستر سيتي في إنجلترا، بعد إصابته في مواجهة رايو فاليكانو يوم الأول من فبراير.