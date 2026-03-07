قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يواجه انتقادات حادة بسبب الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني موجة انتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة، لم تقتصر على أدائه داخل الملعب، بل امتدت إلى حياته الشخصية والتزامه المهني، في ظل مرحلة صعبة يمر بها فريق ريال مدريد.

جدل بسبب ظهوره في باريس

كان من المفترض أن يركز مبابي على التعافي من إصابة معقدة في الركبة تعرض لها مؤخرًا، ولم يحدد النادي موعدًا واضحًا لعودته، لكن تقارير صحفية إسبانية فجرت مفاجأة بعدما رصدته في العاصمة الفرنسية باريس برفقة الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، بطلة مسلسل Elite.

وذكرت التقارير أن اللقاء بينهما ليس الأول، إذ شوهد الثنائي في فبراير الماضي بمدينة مدريد داخل فندق «بولمان»، حيث ظهرا في حالة تقارب عاطفي لافت.

عشاء خلال أسبوع الموضة

تزامنت زيارة إكسبوزيتو إلى باريس مع مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة، حيث حضرت حفل عشاء فاخر، واستغل مبابي وجودها لقضاء وقت معها في مطعم يطل على برج إيفل، وفق ما تداولته وسائل الإعلام.

غضب جماهير ريال مدريد

تأتي هذه الأنباء في توقيت حساس، خاصة بعد خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو. وكشفت صحيفة ليكيب أن مبابي كان يتواجد في مطاعم باريس مع صديقه المغربي أشرف حكيمي وبعض زملائه في المنتخب الفرنسي.

وأثارت الصور المتداولة استياء قطاع من جماهير النادي الملكي، التي رأت أن سفر اللاعب والاستمتاع بوقته الاجتماعي خلال فترة التعافي من الإصابة يعكس عدم تركيز على وضع الفريق.

مخاوف فنية

يرى بعض المحللين أن انشغال مبابي بحياته خارج الملعب قد يؤثر على استعادة مستواه الفني سريعًا، خاصة مع سعي ريال مدريد للحفاظ على فرصه في لقب الدوري الإسباني، وهو ما ظهر في الفوز الصعب على سيلتا فيجو بهدف حاسم سجله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي مبابي ريال مدريد ريال مدريد الإسباني إكسبوزيتو الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو مسلسل Elite

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

لقطات من زيارة جوهر نبيل لـ مجلس إدارة الإسماعيلي والفريق

منتخب مصر للسيدات

كاف: تأجيل أمم أفريقيا للكرة النسائية .. اعرف الموعد الجديد

سبورتنج والاهلي

سبورتنج يستضيف الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السوبر لسيدات السلة

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد