مبابي يواجه انتقادات حادة بسبب الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني موجة انتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة، لم تقتصر على أدائه داخل الملعب، بل امتدت إلى حياته الشخصية والتزامه المهني، في ظل مرحلة صعبة يمر بها فريق ريال مدريد.

جدل بسبب ظهوره في باريس

كان من المفترض أن يركز مبابي على التعافي من إصابة معقدة في الركبة تعرض لها مؤخرًا، ولم يحدد النادي موعدًا واضحًا لعودته، لكن تقارير صحفية إسبانية فجرت مفاجأة بعدما رصدته في العاصمة الفرنسية باريس برفقة الممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، بطلة مسلسل Elite.

وذكرت التقارير أن اللقاء بينهما ليس الأول، إذ شوهد الثنائي في فبراير الماضي بمدينة مدريد داخل فندق «بولمان»، حيث ظهرا في حالة تقارب عاطفي لافت.

عشاء خلال أسبوع الموضة

تزامنت زيارة إكسبوزيتو إلى باريس مع مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة، حيث حضرت حفل عشاء فاخر، واستغل مبابي وجودها لقضاء وقت معها في مطعم يطل على برج إيفل، وفق ما تداولته وسائل الإعلام.

غضب جماهير ريال مدريد

تأتي هذه الأنباء في توقيت حساس، خاصة بعد خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو. وكشفت صحيفة ليكيب أن مبابي كان يتواجد في مطاعم باريس مع صديقه المغربي أشرف حكيمي وبعض زملائه في المنتخب الفرنسي.

وأثارت الصور المتداولة استياء قطاع من جماهير النادي الملكي، التي رأت أن سفر اللاعب والاستمتاع بوقته الاجتماعي خلال فترة التعافي من الإصابة يعكس عدم تركيز على وضع الفريق.

مخاوف فنية

يرى بعض المحللين أن انشغال مبابي بحياته خارج الملعب قد يؤثر على استعادة مستواه الفني سريعًا، خاصة مع سعي ريال مدريد للحفاظ على فرصه في لقب الدوري الإسباني، وهو ما ظهر في الفوز الصعب على سيلتا فيجو بهدف حاسم سجله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.