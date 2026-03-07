إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني

شهدت منطقة دبي مارينا، السبت، عمليات إخلاء لعدد من المباني بعد تعرض واجهة أحد الأبراج الشاهقة لأضرار جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض جوي لمقذوفات في أجواء المدينة.

وذكرت تقارير أن من بين الذين تم إجلاؤهم موظفين يعملون لدى شبكة CNN كانوا داخل المبنى المتضرر.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية. وأوضح البيان أن الجهات المختصة تعاملت بسرعة مع الواقعة بعد سقوط شظايا على واجهة أحد الأبراج في دبي مارينا، نتيجة عملية اعتراض جوي ناجحة.

وتعد دبي مارينا من أبرز المناطق الحيوية والسياحية في الإمارة، إذ تضم عدداً من المعالم المهمة مثل الجامعة الأمريكية في دبي ومجمع دبي مارينا مول، إضافة إلى العديد من الأبراج السكنية والفنادق.

وبالتزامن مع سماع أصوات عمليات اعتراض المقذوفات في أرجاء المدينة، تلقى سكان كل من دبي وأبوظبي تنبيهات عبر هواتفهم المحمولة تحذر من صواريخ متجهة نحو المنطقة.