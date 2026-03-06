قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
رياضة

في غياب مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو بالليجا

القسم الرياضي

يخوض فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات مسابقة الليجا الإسبانية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الجمعة. 

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، روديجير، ميندي، دييجو أجوادو، لاميني

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، كيستيرو، مانويل أنجيل، بالاسيوس، تياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز. ومن المقرر أن تنطلق مباراة

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب الآن في مصر

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

جانب من الفاعليات

كارت 181.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لرفع الوعي بحقوق المستهلك الأونلاين

صورة أرشيفية

10 أخطاء يقع فيها الطلاب أثناء تعاملهم مع النماذج الإسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة

مدبولي يتفقد سفن التغويز و صوامع عتاقة .. غدا

مدبولي يتفقد سفن التغويز و صوامع عتاقة .. غدا

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

