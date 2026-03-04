آس : إبراهيم دياز يتحول إلى لغز داخل ريال مدريد رغم أرقامه المميزة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي إبراهيم دياز أصبح أحد أبرز علامات الاستفهام داخل صفوف ريال مدريد خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع مشاركاته بشكل لافت.

ويعيش الفريق الملكي فترة غير مستقرة بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني أمام خيتافي وأوساسونا، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة.

وذكرت صحيفة "آس" أن دياز، الذي كان حاسمًا في مواجهتي فالنسيا ورايو فاليكانو، فقد الكثير من حضوره داخل التشكيل. ففي آخر 9 مباريات خاضها قبل مشاركته في كأس أمم إفريقيا، لم يبدأ أساسيًا، واكتفى بـ165 دقيقة فقط بنسبة 20.4% من إجمالي الدقائق، بينما شارك في آخر خمس مباريات لمدة 50 دقيقة فحسب بنسبة 11%.

كما أشارت التقارير إلى أن المدرب لم يمنحه فرصًا كافية، إذ دخل بديلاً في توقيتات متأخرة، أبرزها أمام خيتافي حين شارك في الدقيقة 87 رغم معاناة الفريق هجوميًا.

ورغم تألقه مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا، لم ينعكس ذلك على وضعه في النادي. والمفارقة أن اللاعب يساهم تهديفيًا بمعدل مرة كل 55 دقيقة، بعدما صنع هدفين وتسبب في ركلة جزاء، وهو معدل جيد مقارنة ببعض زملائه.

لكن في ظل تذبذب نتائج ريال مدريد، تحول دياز من ورقة رابحة إلى لغز فني يثير التساؤلات حول أسباب تراجع دوره هذا الموسم.