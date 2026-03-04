قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
ريال مدريد يفتح جولة ثالثة للتعاقد مع أليجري لخلافة أربيلوا

إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة ريال مدريد تستعد لفتح جولة جديدة من المفاوضات مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

وبحسب ما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، فإن مسؤولي النادي الملكي يخططون لخوض محاولة ثالثة لإقناع أليجري بتدريب الفريق عقب نهاية موسم 2025-2026، في ظل القناعة الكبيرة بقدراته الفنية وخبرته الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن اسم أليجري كان مطروحًا بقوة داخل أروقة ريال مدريد في مناسبتين سابقتين؛ الأولى عام 2019 بعد نجاحاته اللافتة مع يوفنتوس، حيث قاد الفريق لخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا، غير أن المفاوضات لم تكتمل آنذاك.

أما المحاولة الثانية فكانت في عام 2021، عندما توصل ريال مدريد إلى اتفاق نهائي مع المدرب الإيطالي بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي صافٍ يبلغ 8.5 مليون يورو، قبل أن يُفضي اجتماع اللحظات الأخيرة مع رئيس يوفنتوس حينها، أندريا أنييلي، إلى بقائه في تورينو.

وأكد التقرير أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرى في أليجري الخيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، نظرًا لخبرته وقدرته على إدارة الفرق الكبرى، إلى جانب طرح اسم يورجن كلوب كخيار آخر، رغم ارتباطه حاليًا بدور إداري مع مجموعة ريد بول وعدم رغبته في العودة للتدريب في الوقت الراهن.

ويرتبط أليجري بعقد مع ميلان يمتد حتى يونيو 2027، ما يعني أن أي تحرك رسمي من ريال مدريد سيتطلب مفاوضات مباشرة مع النادي الإيطالي.

