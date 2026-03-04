ريال مدريد يفتح جولة ثالثة للتعاقد مع أليجري لخلافة أربيلوا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة ريال مدريد تستعد لفتح جولة جديدة من المفاوضات مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

وبحسب ما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، فإن مسؤولي النادي الملكي يخططون لخوض محاولة ثالثة لإقناع أليجري بتدريب الفريق عقب نهاية موسم 2025-2026، في ظل القناعة الكبيرة بقدراته الفنية وخبرته الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن اسم أليجري كان مطروحًا بقوة داخل أروقة ريال مدريد في مناسبتين سابقتين؛ الأولى عام 2019 بعد نجاحاته اللافتة مع يوفنتوس، حيث قاد الفريق لخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا، غير أن المفاوضات لم تكتمل آنذاك.

أما المحاولة الثانية فكانت في عام 2021، عندما توصل ريال مدريد إلى اتفاق نهائي مع المدرب الإيطالي بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي صافٍ يبلغ 8.5 مليون يورو، قبل أن يُفضي اجتماع اللحظات الأخيرة مع رئيس يوفنتوس حينها، أندريا أنييلي، إلى بقائه في تورينو.

وأكد التقرير أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرى في أليجري الخيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، نظرًا لخبرته وقدرته على إدارة الفرق الكبرى، إلى جانب طرح اسم يورجن كلوب كخيار آخر، رغم ارتباطه حاليًا بدور إداري مع مجموعة ريد بول وعدم رغبته في العودة للتدريب في الوقت الراهن.

ويرتبط أليجري بعقد مع ميلان يمتد حتى يونيو 2027، ما يعني أن أي تحرك رسمي من ريال مدريد سيتطلب مفاوضات مباشرة مع النادي الإيطالي.