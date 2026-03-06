قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره سيلتا فيجو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين.

ملعب بالايدوس يستضيف المواجهة المرتقبة

تقام المباراة على أرضية ملعب ملعب بالايدوس، معقل سيلتا فيجو، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.
وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدر ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الليجا هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يقدم سيلتا فيجو موسمًا جيدًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي، خاصة في ظل صراعه على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ريال مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات

لا يمتلك ريال مدريد رفاهية إهدار المزيد من النقاط في سباق الدوري، خصوصًا بعد خسارته في مباراتين متتاليتين أمام أوساسونا وخيتافي، وهو ما زاد من الضغوط على الفريق قبل مواجهة الليلة.

ويسعى المدير الفني ألفارو أربيلوا لقيادة الفريق لاستعادة الثقة سريعًا وتحقيق فوز مهم يعيد التوازن للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ربال مدريد الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد