ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره سيلتا فيجو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين.

ملعب بالايدوس يستضيف المواجهة المرتقبة

تقام المباراة على أرضية ملعب ملعب بالايدوس، معقل سيلتا فيجو، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدر ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الليجا هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يقدم سيلتا فيجو موسمًا جيدًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي، خاصة في ظل صراعه على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ريال مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات

لا يمتلك ريال مدريد رفاهية إهدار المزيد من النقاط في سباق الدوري، خصوصًا بعد خسارته في مباراتين متتاليتين أمام أوساسونا وخيتافي، وهو ما زاد من الضغوط على الفريق قبل مواجهة الليلة.

ويسعى المدير الفني ألفارو أربيلوا لقيادة الفريق لاستعادة الثقة سريعًا وتحقيق فوز مهم يعيد التوازن للفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا