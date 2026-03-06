تصاعد التوتر بالضفة الغربية.. وصفارات إنذار واعتقالات متزايدة وقيود مشددة على الفلسطينيين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن صفارات الإنذار تُسمع بين الحين والآخر في بعض مستوطنات الضفة الغربية مع سقوط شظايا في مناطق متفرقة، ما تسبب في أضرار بعدد من منازل المواطنين، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت السلامين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 165 فلسطينيًا تم اعتقالهم خلال هذه الفترة، إلى جانب المعتقلين الذين كانوا محتجزين قبل اندلاعها، مؤكدة أن وتيرة الاعتقالات شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثّفت من إجراءاتها العسكرية عبر إغلاق البوابات والحواجز في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية، خاصة في أوقات الذهاب إلى العمل أو مع حلول موعد الإفطار، ما أدى إلى تعطيل الحركة اليومية للفلسطينيين وتراجع الزيارات الاجتماعية بين المدن والقرى والمخيمات.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن ميليشيات المستوطنين نفذت هجمات على عدد من القرى الفلسطينية، من بينها بلدة قريوت، ما أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واستشهاد شقيقين أثناء تصديهما للهجوم، لافتة أيضًا إلى فرض قيود على الفلسطينيين في القدس ومنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى منذ بداية الحرب.