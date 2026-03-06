قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم فهمي يكشف لـ أميرة بدر أصعب أيام حياته

كشفت الفنان كريم فهمي عن أصعب موقف مر به في حياته الشخصية، قائلًا: "كنت بقعد باليومين مأكلوش.. قعدت أيام من غير أكل"، موضحًا أن التجربة الصعبة لم تكسره بل بالعكس، كانت سببًا في تقويته وثقل شخصيته، مضيفًا: "أنا قويت ونجحت و بقيت في حته كويسة، ولولا المرحلة الصعبة اللي أنا عديت بيها ما كنتش وصلت اللي أنا فيه دلوقتي".

وأشار كريم فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إلى أن البعض يمر بالمشكلات وتكسرهم، بينما هناك من تُقويهم تلك المطبات، مؤكدًا أنه من الفئة الثانية "المطبات دي هي اللي بتبني موقفك"، مضيفًا: "كانت بتحصل لي مواقف صعبة، من ضمنها أيام كنت بقعد فيها يومين من غير أكل، وده أول مرة أتكلم عنه".

وتطرق كريم فهمى إلى تأثير الظروف المادية على تجربته، مضيفًا: "أغلب الحاجات كانت ليها علاقة بالماديات، زي اللبس أو ممارسة الرياضة، كنت بطلت الكورة وكنت عايز ألبس كويس، لكن الإمكانيات كانت محدودة"، موضحًا أن فقدان القدرة على التعايش مع نفس المجتمع الذي كان يعيش فيه سابقًا خلق له صراعًا داخليًا، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من هذه التجارب.

ونوه كريم فهمى بأن استاذ اللغة الإنجليزية كان له دور داعم في المرحلة الصعبة، حيث شجعه على العمل معه لدعم وضعه المادي، قائلًا: "استاذ الانجليش كان بيخليني اشتغل معاه عشان يساعدني ماديًا"، موضحًا أن هذه المرحلة كانت قوية وجعلتني اتعلم من المواقف التي مررت بها.

