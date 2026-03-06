قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
فن وثقافة

عن كواليس كلهم بيحبوا مودي.. يمنى طولان: ياسر جلال يدعم الجميع

يمنى طولان
يمنى طولان

تحدثت الفنانة يمنى طولان، عن مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، حيث قدمت خلاله شخصية شيري صديقة بطل العمل الذي يجسده الفنان ياسر جلال. 

وأعربت يمنى طولان عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها على دورها، مؤكدة أن الأجواء داخل موقع التصوير كانت مليئة بالتلقائية والمرح، وهو ما ساهم في خلق حالة من الانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، انعكست بشكل واضح على الشاشة.

وأشادت طولان بروح التعاون التي جمعت صناع المسلسل، معربة عن تقديرها الكبير للمنتجة مها سليم، مؤكدة أن أعمالها دائمًا ما تتميز بأجواء يسودها الحب والاحترام المتبادل بين الجميع، وهو ما يخلق بيئة عمل إيجابية تساعد الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم.

كما تحدثت عن تجربتها مع الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنه يتمتع برقي كبير في التعامل واحترام واضح لجميع من يعمل معه، سواء من النجوم أو الشباب، مشيرة إلى أنه كان حريصًا دائمًا على دعمها خلال التصوير، وهو ما ترك أثرًا طيبًا في نفسها وساهم في خروج المشاهد المشتركة بينهما بشكل مميز.

واختتمت يمنى طولان حديثها بالتأكيد على أن تجربة مسلسل كلهم بيحبوا مودي تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، معربة عن أملها في تقديم المزيد من الأعمال التي تنال إعجاب الجمهور خلال الفترة المقبلة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويأتي مسلسل كلهم بيحبوا مودي في إطار من الكوميديا الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا اليومية بروح خفيفة، ما جعله واحدًا من الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني، خاصة مع حالة الانسجام الواضحة بين صناعه وأبطاله.
مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، أيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، يمنى طولان، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026 حصريا على قناة ON، بالتزامن مع منصة Watch it.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي يمنى طولان ياسر جلال الفنانة يمنى طولان

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

درس العشاء بالجامع الأزهر

درس العشاء بالجامع الأزهر يتناول أسباب النصر في غزوة بدر الكبرى

بالصور

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

