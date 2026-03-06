عن كواليس كلهم بيحبوا مودي.. يمنى طولان: ياسر جلال يدعم الجميع

تحدثت الفنانة يمنى طولان، عن مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، حيث قدمت خلاله شخصية شيري صديقة بطل العمل الذي يجسده الفنان ياسر جلال.

وأعربت يمنى طولان عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها على دورها، مؤكدة أن الأجواء داخل موقع التصوير كانت مليئة بالتلقائية والمرح، وهو ما ساهم في خلق حالة من الانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، انعكست بشكل واضح على الشاشة.

وأشادت طولان بروح التعاون التي جمعت صناع المسلسل، معربة عن تقديرها الكبير للمنتجة مها سليم، مؤكدة أن أعمالها دائمًا ما تتميز بأجواء يسودها الحب والاحترام المتبادل بين الجميع، وهو ما يخلق بيئة عمل إيجابية تساعد الفنانين على تقديم أفضل ما لديهم.

كما تحدثت عن تجربتها مع الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنه يتمتع برقي كبير في التعامل واحترام واضح لجميع من يعمل معه، سواء من النجوم أو الشباب، مشيرة إلى أنه كان حريصًا دائمًا على دعمها خلال التصوير، وهو ما ترك أثرًا طيبًا في نفسها وساهم في خروج المشاهد المشتركة بينهما بشكل مميز.

واختتمت يمنى طولان حديثها بالتأكيد على أن تجربة مسلسل كلهم بيحبوا مودي تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، معربة عن أملها في تقديم المزيد من الأعمال التي تنال إعجاب الجمهور خلال الفترة المقبلة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويأتي مسلسل كلهم بيحبوا مودي في إطار من الكوميديا الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا اليومية بروح خفيفة، ما جعله واحدًا من الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني، خاصة مع حالة الانسجام الواضحة بين صناعه وأبطاله.

مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، أيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، يمنى طولان، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026 حصريا على قناة ON، بالتزامن مع منصة Watch it.