«فلسطين 36» يفتتح الدورة الـ17 من مهرجان الفيلم العربي في برلين

تستضيف العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل 2026، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الفيلم العربي – برلين (ALFILM)، بمشاركة واسعة من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، إلى جانب برنامج ثقافي موازٍ يضم نقاشات وورش عمل وفعاليات فنية.



وتُفتتح الدورة الجديدة بالعرض الألماني الأول للفيلم الملحمي التاريخي «فلسطين 36» للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، على أن ينطلق لاحقًا في دور العرض السينمائي في مختلف أنحاء ألمانيا.



«فلسطين 36»… دراما تاريخية عن جذور النكبة

تدور أحداث الفيلم عام 1936، عشية اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى، حيث يتتبع تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار البريطاني وسياسات مصادرة الأراضي التي طالت السكان الفلسطينيين الأصليين. ومن خلال شخصيات تنتمي إلى خلفيات اجتماعية وثقافية متعددة.



وترسم المخرجة صورة مجتمع يقف على حافة الانفجار، في مواجهة الخيانات السياسية والانقسامات الاجتماعية وتهديدات المصير المجهول.



يشارك في بطولة الفيلم طاقم دولي يضم هيام عباس، وليام كانينغهام، وظافر العابدين، ويقدّم العمل قراءة درامية عميقة للجذور الاستعمارية للصراع، مسلطًا الضوء على النضال المستمر من أجل الكرامة والحرية وتقرير المصير. وقد اختير «فلسطين 36» ليمثل فلسطين رسميًا في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

