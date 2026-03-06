استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة تتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن أهدافه تتمثل في تدمير برنامج الصواريخ الإيراني، وتدمير البحرية الإيرانية، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف دعم طهران للجماعات المسلحة الوكيلة لها في المنطقة.

وأبلغت ليفيت الصحفيين خارج البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أغرقت بالفعل أكثر من 30 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، وأن البحرية الإيرانية باتت تُعتبر "غير فعّالة قتالياً".

وأضافت: "بعد ستة أيام فقط، انخفضت الضربات الصاروخية الباليستية الانتقامية من إيران بنسبة 90%".

وتابعت: "لقد رأينا حزب الله والحوثيين يبذلون مقاومة ضئيلة للغاية خلال الأيام الستة الماضية".

وتضيف: "أما بالنسبة لمستقبل إيران... فمن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ألا تبقى إيران تحت قيادة نظام إرهابي متطرف".

وتتابع ليفيت: “يرغب الرئيس ترامب في معرفة من سيكون الزعيم القادم لإيران، وهو يناقش هذا الأمر”.