مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17.. يحيى موسى يخشى رد فعل المجتمع الدولى ومحمود عزت يبارك الاستعانة بالجماعات الجهادية
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة تتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن أهدافه تتمثل في تدمير برنامج الصواريخ الإيراني، وتدمير البحرية الإيرانية، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف دعم طهران للجماعات المسلحة الوكيلة لها في المنطقة.

وأبلغت ليفيت الصحفيين خارج البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أغرقت بالفعل أكثر من 30 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، وأن البحرية الإيرانية باتت تُعتبر "غير فعّالة قتالياً".

وأضافت: "بعد ستة أيام فقط، انخفضت الضربات الصاروخية الباليستية الانتقامية من إيران بنسبة 90%".

وتابعت: "لقد رأينا حزب الله والحوثيين يبذلون مقاومة ضئيلة للغاية خلال الأيام الستة الماضية".

وتضيف: "أما بالنسبة لمستقبل إيران... فمن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ألا تبقى إيران تحت قيادة نظام إرهابي متطرف".

وتتابع ليفيت: “يرغب الرئيس ترامب في معرفة من سيكون الزعيم القادم لإيران، وهو يناقش هذا الأمر”.

