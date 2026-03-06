قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح الجو الأردني ينفذ طلعات جوية لحماية الأجواء.. تفاصيل
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

حكاية نرجس
حكاية نرجس
محمد نبيل

تخوض النجمة رحمة رياض أولى تجاربها باللهجة المصريّة، عبر شارة مسلسل "حكاية نرجس" المقرّر عرضه خلال الموسم الرمضانيّ، في خطوةٍ تُعدّ دخولًا قويًّا لها إلى الساحة الفنيّة في مصر.
 

وتُعتبر هذه المشاركة أوّل أغنية مصرية في مسيرة رحمة رياض، بعنوان "تستنوا ايه"، لكنها تأتي بخطوة لافتة، إذ اختير صوتها مباشرة ليكون شارةً لمسلسل رمضانيّ، في موسم يُعرف بشدة المنافسة وارتفاع سقف التوقّعات، ممّا يعكس الثقة الكبيرة بصوتها وحضورها الفني، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية في السنوات الأخيرة.
 

الأغنية التي طبعها احساس رحمة كما في كل عمل يحمل توقيعها، من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر، في تعاون يجمع رحمة مع مجموعة من أبرز صُنّاع الموسيقى في مصر.
 

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انطلاقةٌ قويّة نحو السوق المصري، إذ تدخل رحمة رياض مصر من بابها العريض من خلال شارة عمل دراميّ، في سابقة فنيّة لنجمة اعتادت تحقيق النجاح في مختلف الساحات العربيّة، خصوصاً وأنّ السوق المصريّ يُعرَف بصعوبته، ويُعدّ في الوقت نفسه من أبرز وأهم الأسواق الفنية عربياً.
 

هذا وبدأ عرض أولى حلقات مسلسل "حكاية نرجس" اليوم على شاشة قناة DMC. العمل يسلّط الضوء على قضيّة إنسانيّة حسّاسة، متناولًا المعاناة الصامتة التي تعيشها بعض النساء بسبب تأخّر الإنجاب وتأثير ذلك على حياتهنّ النفسيّة والزوجيّة.
 

ويشارك في بطولة المسلسل عددٌ من النجوم، من بينهم ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، وأحمد عزمي، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء.
 

الى ذلك، تسجّل رحمة رياض حضورًا لافتًا في الموسم الرمضانيّ هذا العام، إذ وضعت صوتها على شارتين لمسلسلين مختلفين؛ الأوّل لمسلسل "عرش الشيطان" وهو عمل دراميّ عراقي، إلى جانب شارة مسلسل "حكاية نرجس"، مما يعكس حضورها المتنامي في الدراما الرمضانيّة العربية.
 

رحمة رياض حكاية نرجس مسلسل حكاية نرجس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

بدرية طلبة

بدرية طلبة:لا ترهقوا أنفسكم في اذيتي

بسمة عطا

ماليش غيره.. بسمة عطا تطلب الدعاء لـ شقيقها

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد