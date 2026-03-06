رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

تخوض النجمة رحمة رياض أولى تجاربها باللهجة المصريّة، عبر شارة مسلسل "حكاية نرجس" المقرّر عرضه خلال الموسم الرمضانيّ، في خطوةٍ تُعدّ دخولًا قويًّا لها إلى الساحة الفنيّة في مصر.



وتُعتبر هذه المشاركة أوّل أغنية مصرية في مسيرة رحمة رياض، بعنوان "تستنوا ايه"، لكنها تأتي بخطوة لافتة، إذ اختير صوتها مباشرة ليكون شارةً لمسلسل رمضانيّ، في موسم يُعرف بشدة المنافسة وارتفاع سقف التوقّعات، ممّا يعكس الثقة الكبيرة بصوتها وحضورها الفني، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية في السنوات الأخيرة.



الأغنية التي طبعها احساس رحمة كما في كل عمل يحمل توقيعها، من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر، في تعاون يجمع رحمة مع مجموعة من أبرز صُنّاع الموسيقى في مصر.



ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انطلاقةٌ قويّة نحو السوق المصري، إذ تدخل رحمة رياض مصر من بابها العريض من خلال شارة عمل دراميّ، في سابقة فنيّة لنجمة اعتادت تحقيق النجاح في مختلف الساحات العربيّة، خصوصاً وأنّ السوق المصريّ يُعرَف بصعوبته، ويُعدّ في الوقت نفسه من أبرز وأهم الأسواق الفنية عربياً.



هذا وبدأ عرض أولى حلقات مسلسل "حكاية نرجس" اليوم على شاشة قناة DMC. العمل يسلّط الضوء على قضيّة إنسانيّة حسّاسة، متناولًا المعاناة الصامتة التي تعيشها بعض النساء بسبب تأخّر الإنجاب وتأثير ذلك على حياتهنّ النفسيّة والزوجيّة.



ويشارك في بطولة المسلسل عددٌ من النجوم، من بينهم ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، وأحمد عزمي، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء.



الى ذلك، تسجّل رحمة رياض حضورًا لافتًا في الموسم الرمضانيّ هذا العام، إذ وضعت صوتها على شارتين لمسلسلين مختلفين؛ الأوّل لمسلسل "عرش الشيطان" وهو عمل دراميّ عراقي، إلى جانب شارة مسلسل "حكاية نرجس"، مما يعكس حضورها المتنامي في الدراما الرمضانيّة العربية.

