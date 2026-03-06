إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة

كشف المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2026، عن إجراء جولة الإعادة على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي، والمهندس محمد عبد الغني.

فيما كشفت المؤشرات الأولية لجولة الإعادة على منصب رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، عن فوز المهندس عبد العزيز الكفراوي بمنصب نقيب القاهرة متفوقا على المهندس سمير حماد.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية

كانت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2026، برئاسة المهندس معتز طلبة، قد أعلنت إغلاق لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا لعملية التصويت.

وشهدت لجان نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة الدولي، بدء عملية فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت وإغلاق اللجان مباشرة.

وبحسب رئيس لجنة انتخابات القاهرة، المهندس الدكتور أحمد فوزي، شارك 3588 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالقاهرة في انتخابات المرحلة الثانية، التي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، من أصل نحو 320 ألف عضو.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين (2026 – 2030)، لاختيار النقيب العام لمدة أربع سنوات وذلك من بين 19 مرشحًا، إلى جانب انتخاب 11 عضوًا مكملاً من بين 140 مرشحًا لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في 14 محافظة.

وجرت هذه الانتخابات وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط منافسة بين 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، من بينهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي، ومحمد عبد الغني، وشريف صبري، وإبراهيم الحلواني، وعدد من الكوادر الهندسية الأخرى، فيما يشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات، وفي حال عدم تحقق ذلك تُجرى جولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وجرت العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، ضمت 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بإشراف قضائي من 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، وبمساعدة 662 من موظفي الجهاز الإداري، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.