تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الجمعة، بدء وصول مروحيات بريطانية مزودة بقدرات مضادة للطائرات المسيّرة إلى قبرص.

وبعد الهجوم على قاعدة عسكرية في قبرص، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه سيرسل سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس دراجون" ومروحيات "وايلدكات" إلى المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المقرر وصول أربع طائرات تايفون إضافية إلى قطر خلال الليل، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كما أفادت بأن طائرات بريطانية قامت بدوريات جوية دفاعية فوق قطر والأردن وشرق المتوسط ​​ليلة أمس.

وأكد ستارمر مرارًا وتكرارًا أن المملكة المتحدة لن تنضم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في اتخاذ أي إجراء هجومي ضد إيران.