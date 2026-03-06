ليدز يونايتد يدعو جماهيره لاحترام توقف اللعب أثناء إفطار اللاعبين الصائمين

حث ليدز يونايتد مشجعيه على احترام توقف اللعب المقرر خلال مواجهة نوريتش سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد غد الأحد، للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار، بعدما ترددت صيحات استهجان في موقف مشابه في الخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي في الدوري مطلع الأسبوع.

ومن المتوقع أن يشارك جويل بيرو مهاجم ليدز المسلم في المباراة.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان اليوم الجمعة: "يدين ليدز يونايتد صراحة أي مشجع سواء في مدرجات الفريق المضيف أو الزائر يطلق صيحات استهجان على اللاعبين الذين يصومون رمضان وعلى استفادتهم من البروتوكول المعمول به ليفطروا".

وأضاف: "يوم الأحد ضد نوريتش سيتي، هناك فرصة لتقديم أفضل صورة لليدز يونايتد، ونظهر أن الجميع محل ترحاب في (ملعب) إيلاند رود".

وأوضح ليدز الظروف التي يعتقد أنها أدت إلى صيحات الاستهجان خلال مواجهة مانشستر سيتي، قائلا إن ربع الملعب لم يتسن له رؤية الرسائل التي تفسر التوقف والتي ظهرت على الشاشة الكبيرة.

واختتم: "هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها مباراة في ملعب إيلاند رود للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار، بإعادة النظر فيما حدث، كان ينبغي أن نعلن ذلك بشكل أوضح قبل مباراة مانشستر سيتي، لم يكن بعض المشجعين على علم بأن ذلك سيحدث".