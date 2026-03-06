بالصور.. لاعبو الزمالك يصلون ستاد القاهرة لمواجهة الاتحاد

شارك الإعلامي مينا ماهر، لقطات من وصول لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء.

وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة

وكتب مينا ماهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "بتواجد أدم الكايد.. وصول فريقنا ستاد القاهرة الآن".

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.