طارق السيد يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري: يارب انصر الأبطال

وجه طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق رسالة تخفيزية الي لاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز

وكتب طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “انصر يارب الأبطال ”

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت، مع استوديو تحليلي للمباراة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

يتصدّر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة بعد الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة اثنين، بينما وصل الاتحاد السكندري للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى اثنان وخسر 11 مواجهة.