جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا

أكد البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، اليوم الجمعة، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول، سيسافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج؛ بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفيحاء.

وبدأ رونالدو متأثرا بإصابة وهو يغادر ملعب المباراة- التي انتهت نتيجتها 3-1 على الفيحاء- مطلع الأسبوع، قبل أن يعلن النصر تعرض هداف البرتغال لإصابة عضلية، دون إعلان مدة غيابه.

ويأمل النصر ألا تطول فترة غياب رونالدو - البالغ من العمر 41 عامًا - عن الملاعب، إذ يعول عليه في سعيه لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ موسم 2018-2019، ويتصدر السباق الثلاثي على اللقب برصيد 61 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام الأهلي وثلاث نقاط عن الهلال.

وقال خيسوس، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوم غدًا السبت: "بعد الكشف عن إصابة رونالدو؛ اتضح أنها تتطلب فترة راحة وعلاج، لذلك قررنا سفره إلى إسبانيا".

وبرر المدرب البرتغالي خضوع مهاجم ريال مدريد السابق للعلاج في الخارج، بما حدث مع زملائه أيمن يحيى وإنيجو مارتينيز وسامي النجعي هذا الموسم.

وأضاف: "الجهاز الطبي شخّص حالة رونالدو وأكد عدم قدرته على المشاركة في مباراة الغد أو التي تليها أمام الخليج، لذا سمحنا له بالمغادرة لإسبانيا لتلقي العلاج".

وذكرت تقارير محلية أن رونالدو كان يفضل تلقي العلاج والتأهيل تحت إشراف طبيبه الخاص في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولم تتضح بعد إمكانية مشاركة رونالدو في مباراتي البرتغال الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في التوقف الدولي المقبل بنهاية مارس ومطلع أبريل، استعدادا لكأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

وأوضح إن غياب رونالدو ربما يعطي نيوم دفعة معنوية كبيرة، لكن النصر يمتلك تشكيلة قادرة على التكيف مع كل الاحتمالات.

واختتم: "لا أعرف استراتيجية المنافس عندما يغيب رونالدو، ربما يمنحهم ذلك مزية على المستوى الفردي، لكن من الصعب أن نتأثر جماعيا، من المهم أن يحاول بديل رونالدو مساعدتنا كما يفعل رونالدو".

وسجل رونالدو 21 هدفا في 22 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.