الترجي يحصل على موافقة أمنية لحضور 35 ألف مشجع في مواجهة الأهلي

وافقت قوات الأمن التونسية على تخصيص 35 ألف تذكرة لجماهير الترجي الرياضي التونسي، خلال مواجهة الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقررة يوم الأحد 15 مارس بملعب حمادي العقربي برادس.

الاهلي والترجي التونسي

وكتبت الناقدة ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "إذاعة موزييك التونسية:وافقت السلطات الأمنية على حضور 35 ألف متفرج لمساندة الترجي في مباراة الذهاب بملعب رادس"

موعد مباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لمساندة بطل تونس.

أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في مواجهة سيغيب عنها جماهير القلعة الحمراء بعد عقوبة «كاف» بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والملعب المالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة