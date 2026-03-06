قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
رياضة

الترجي يحصل على موافقة أمنية لحضور 35 ألف مشجع في مواجهة الأهلي

الترجي التونسي
الترجي التونسي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وافقت قوات الأمن التونسية على تخصيص 35 ألف تذكرة لجماهير الترجي الرياضي التونسي، خلال مواجهة الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقررة يوم الأحد 15 مارس بملعب حمادي العقربي برادس. 

الاهلي والترجي التونسي 

وكتبت الناقدة ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "إذاعة موزييك التونسية:وافقت السلطات الأمنية على حضور 35 ألف متفرج لمساندة الترجي في مباراة الذهاب بملعب رادس" 

موعد مباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لمساندة بطل تونس.

أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في مواجهة سيغيب عنها جماهير القلعة الحمراء بعد عقوبة «كاف» بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي بدور المجموعات.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والملعب المالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة

الترجي التونسي الاهلي الزمالك

