قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني بعد إسقاط مقاتلة أمريكية غرب إيران: يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد المصري للملاكمة ينظم تجارب انتقاء الملاكمين بالتنسيق مع نظيره السعودي

الملاكمة
الملاكمة
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري للملاكمة، أنه بناء على توجيهات وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للملاكمة، عن تنظيم تجارب انتقاء الملاكمين، وذلك في إطار خطة مشتركة لاختيار ورعاية أفضل المواهب للمشاركة في برامج إعداد دولية.

ومن المقرر أن تُقام التجارب غدا 7 مارس 2026 بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، حيث يبدأ الميزان في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن تنطلق المباريات في الساعة 9 مساءً.

وتستهدف التجارب الفئة السنية مواليد 2002 حتى 2007 (بنين)، وفقًا لشروط محددة للمشاركة، تشمل:

* أن يكون اللاعب ضمن الثمانية الأوائل في بطولة الجمهورية.
* حصول اللاعب على المركز الأول أو الثاني في بطولة الجامعات خلال الموسمين 2024/2025 و2025/2026.
* يحق لكل منطقة ترشيح خمسة لاعبين إضافيين.

وأكد الاتحاد أن آخر موعد للتسجيل واستلام الملفات الطبية هو 5 مارس 2026، مشددًا على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التنظيمية والفنية لضمان خروج التجارب بالصورة التي تليق بالملاكمة المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بأن تنظيم هذه التجارب يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة وضمن استراتيجية الاتحاد لاكتشاف ورعاية العناصر المتميزة، مؤكدًا أن التعاون مع الاتحاد السعودي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الإعداد الدولي للاعبين المصريين.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير أفضل بيئة تنافسية للمواهب الواعدة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك واكتساب الخبرات وفق معايير فنية دقيقة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل القارية والدولية. كما نؤمن بأن الاستثمار في الناشئين والشباب هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل قوي للملاكمة المصرية".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير منظومة اللعبة فنيًا وتنظيميًا، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق طموحات اللاعبين ويرسخ مكانة مصر على خريطة الملاكمة العالمية.

الاتحاد المصري للملاكمة ملاكمة وزارة الشباب والرياضة الاتحاد السعودي للملاكمة الملاكمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

وزير التعليم العالي

بحث الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بمستشفيات البحر الأحمر

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

بالصور

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد