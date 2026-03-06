الاتحاد المصري للملاكمة ينظم تجارب انتقاء الملاكمين بالتنسيق مع نظيره السعودي

أعلن الاتحاد المصري للملاكمة، أنه بناء على توجيهات وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للملاكمة، عن تنظيم تجارب انتقاء الملاكمين، وذلك في إطار خطة مشتركة لاختيار ورعاية أفضل المواهب للمشاركة في برامج إعداد دولية.

ومن المقرر أن تُقام التجارب غدا 7 مارس 2026 بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، حيث يبدأ الميزان في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن تنطلق المباريات في الساعة 9 مساءً.

وتستهدف التجارب الفئة السنية مواليد 2002 حتى 2007 (بنين)، وفقًا لشروط محددة للمشاركة، تشمل:

* أن يكون اللاعب ضمن الثمانية الأوائل في بطولة الجمهورية.

* حصول اللاعب على المركز الأول أو الثاني في بطولة الجامعات خلال الموسمين 2024/2025 و2025/2026.

* يحق لكل منطقة ترشيح خمسة لاعبين إضافيين.

وأكد الاتحاد أن آخر موعد للتسجيل واستلام الملفات الطبية هو 5 مارس 2026، مشددًا على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التنظيمية والفنية لضمان خروج التجارب بالصورة التي تليق بالملاكمة المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بأن تنظيم هذه التجارب يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة وضمن استراتيجية الاتحاد لاكتشاف ورعاية العناصر المتميزة، مؤكدًا أن التعاون مع الاتحاد السعودي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الإعداد الدولي للاعبين المصريين.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير أفضل بيئة تنافسية للمواهب الواعدة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك واكتساب الخبرات وفق معايير فنية دقيقة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل القارية والدولية. كما نؤمن بأن الاستثمار في الناشئين والشباب هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل قوي للملاكمة المصرية".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير منظومة اللعبة فنيًا وتنظيميًا، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق طموحات اللاعبين ويرسخ مكانة مصر على خريطة الملاكمة العالمية.