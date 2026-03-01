قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
جوهر نبيل يبحث تطوير لعبة الملاكمة واستعداد منتخب الشباب لبطولة كأس المستقبل

محمد سمير

التقي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، اللواء مجدي اللوزي، لبحث عدد من الملفات الخاصة بتطوير اللعبة وخطط إعداد المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعدادات منتخب الشباب للمشاركة في بطولة “كأس المستقبل”، والمقرر إقامتها في السنغال، والتي تُعد بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب مناقشة إقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخب في تايلاند، ضمن خطة الإعداد الفني والبدني للاعبين بما يضمن أفضل جاهزية قبل خوض المنافسات.

كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية الاتحاد لتطوير لعبة الملاكمة على مستوى الجمهورية، والتوسع في قاعدة الممارسة داخل مراكز الشباب والأندية، مع التركيز على اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها وفق أسس علمية حديثة، بما يسهم في تعزيز فرص المنافسة على الميداليات في مختلف البطولات القارية والدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية، وفي مقدمتها اتحاد الملاكمة، بما يضمن تنفيذ برامج الإعداد بكفاءة عالية، وتوفير المعسكرات التدريبية والمشاركة في البطولات الدولية لاكتساب الخبرات، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر وترسخ مكانتها على الساحة الرياضية.

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

