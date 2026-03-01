مورينيو يحذر: علاقتي ستنتهي بـ بريستياني إذا ثبت تورطه بالعنصرية تجاه فينيسيوس

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، أن علاقته مع اللاعب جيانلوكا بريستياني ستنتهي فور إثبات تورطه في قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

وكان تم اتهام جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وكانت الواقعة قد وقعت مباشرة بعد هدف التقدم لريال مدريد في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، وسط تفاعل جماهيري وتصاعد شجار لفظي بين بريستياني وكيليان مبابي.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال مورينيو: "إذا ثبتت إدانه بريستياني، فلن أنظر إليه بنفس الطريقة مرة أخرى، وسيكون الأمر منتهيًا بالنسبة لي".

وأضاف: "حرصت على البقاء محايدًا في قضية حساسة للغاية، وأدين بشكل قاطع كل أشكال التمييز".

وأتم المدرب البرتغالي: "إذا لم يحترم اللاعبون هذه المبادئ، التي تمثل مبادئي ومبادئ نادي بنفيكا، فإن مسيرتهم ستنتهي تحت إشرافي".