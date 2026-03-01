محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة الجديد بنسبة تنفيذ 94%

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مستشفى السنطة الجديد، الذي بلغت نسبة تنفيذه 94%، في خطوة مهمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي مركز السنطة والقرى المحيطة، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة.

توجيهات محافظ الغربية

خلال الجولة، تفقد المحافظ الأقسام المنتهية بالمستشفى، والتي شملت الطوارئ والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، واستمع إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور أسامة بلبل أمام لوحة توضح مكونات المستشفى، الذي يضم 223 سريرًا، منها 12 سريرًا للعناية المركزة + 1 سرير عزل، و21 سريرًا لقسم الغسيل الكلوي، و185 سريرًا للداخلي والإفاقة، بالإضافة إلى 25 حضانة، و7 غرف عمليات، و17 عيادة خارجية.

ويضم الدور الأرضي العيادات الخارجية، قسم العلاج الطبيعي، المدخل الرئيسي، التعقيم المركزي، الطوارئ، المطبخ والمغسلة، قسم الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة. بينما يحتوي الدور الأول على قسم العمليات، قسم المعامل، إقامة المرضى، قسم العناية المركزة (12 سريرًا + 1 سرير عزل)، والإدارة.

ويخصص الدور الثاني لقسم النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين وإقامة المرضى، فيما يخصص الدور الثالث بالكامل لإقامة المرضى.

تحسين خدمات علاجية

ووجه المحافظ خلال جولته بتكثيف الجهود لإنهاء المستشفى في أسرع وقت، مشددًا على أن افتتاح المشروع يمثل مطلبًا حيويًا لأهالي السنطة ويعزز قدرة المحافظة على تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة.