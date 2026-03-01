قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته
بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته
ياسمين القصاص

في تطور خطير يعكس تصاعد حدة التوتر في المنطقة، شهدت عدة عواصم ومدن إقليمية أحداثا عسكرية متسارعة، وسط تبادل للضربات والتصريحات الحادة بين أطراف النزاع، ما ينذر بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور يحيى نجيب، مصري يعمل بالبحرين، إن الشقة التي أمتلكها في مملكة البحرين قد تعرضت بالفعل للضرب، إلا أن الأضرار لم تكن جسيمة إلى حد كبير.

وأضاف نجيب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأصوات العنيفة وحالة الهلع والفراغ التي أصابت الجميع في لحظة وقوع الضربة كانت كافية لترك أثر نفسي واضح علينا جميعا.

فقد أفادت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان رسمي لها، بتعرض عدد من الأبنية السكنية في العاصمة المنامة لإصابات مباشرة نتيجة التطورات العسكرية الجارية في المنطقة، دون أن يوضح البيان حجم الخسائر بشكل مفصل.

وفي سياق متصل، شنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجوما مشتركا وواسع النطاق على إيران، أمس السبت، حيث دوت انفجارات قوية في العاصمة طهران، وامتدت إلى عدد من المدن الأخرى، من بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج، ما يعكس اتساع نطاق العملية العسكرية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن بدء "عملية قتالية كبرى ومستمرة" ضد إيران، مؤكدا في تصريحاته أن طهران لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وأن التحرك العسكري يأتي في إطار ما وصفه بحماية الأمن والاستقرار الدوليين.

من جانبه، صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن تل أبيب نفذت هجوما وقائيا ضد إيران، معتبرا أن الخطوة جاءت استباقا لما وصفه بتهديدات إيرانية متصاعدة. 

كما وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه غير المحدود لإسرائيل في هذه العملية.

وأطلق نتنياهو تسمية "زئير الأسد" على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، في حين اعتمدت وزارة الحرب الأمريكية اسم "الغضب الملحمي" لوصف عمليتها العسكرية، بينما أعلنت إيران أن ردها العسكري يحمل اسم "الوعد الصادق 4"، في دلالة على دخول الأطراف في مرحلة من التصعيد العلني المتبادل.

وفي تطور ميداني لافت، أصبحت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج تحت مرمى الصواريخ الإيرانية، التي أعلنت طهران إطلاقها ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وذلك رغم ما كان معلنا سابقا عن وجود مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وضمن سلسلة الرد الإيراني، أعلنت طهران تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت بحسب وصفها أهدافا أمريكية في عدد من الدول العربية والخليجية، في خطوة تعكس اتساع رقعة المواجهة وتزايد احتمالات انخراط أطراف إقليمية إضافية في النزاع القائم.

إيران دول الخليج حرب إيران ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

مصر وكندا

مصر وكندا تشعلان شراكة التكنولوجيا… مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو الرقمي

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد