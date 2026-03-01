قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الهجوم على إيران وبدء حرب عالمية.. سر تحقق نبوءات توفيق عكاشة

نبؤات توفيق عكاشة
نبؤات توفيق عكاشة
كريم ناصر

أثار الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد تداول عدد من تصريحاته التي تضمنت توقعات بشأن تطورات مرتقبة على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين التصريحات التي أثارت الدهشة لتوفيق عكاشة، حديثه عن يوم 23 فبراير، متسائلا عن شكل العالم في ذلك اليوم، وما إذا كان سيشهد رحيل أحد أكبر زعماء العالم. 

كما تطرق في حديث آخر إلى يوم 28 فبراير، متوقعا موعد هجوم على إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتحدث من باب التنجيم، قائلا إنه رجل سياسة وليس عرافا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاد فيها نشر توقعات سابقة لعكاشة، إذ تداول نشطاء مقطعا قديما له قبل ٧ سنوات تحدث فيه عن اندلاع حرب كبرى بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وذلك قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال ظهوره عبر قناة الفراعين، أشار عكاشة إلى ما وصفه بالحرب العالمية الثالثة، متحدثا عن صراع أوروبي روسي، مع احتمالات تدخل قوى دولية كبرى، بينها الصين والولايات المتحدة، في حال توسع المواجهات بين روسيا وحلف الناتو.

نبؤات توفيق عكاشة ايران حرب ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

بعد استهداف مبنى في البحرين بمسيرة إيرانية.. مصري يروي لحظات الفزع وتضرر شقته

غلاف الكتاب

«نشرات السينما.. ديوان الثقافة السينمائية العربية المعاصرة» يوثق مسيرة النقد السينمائي في مصر بهيئة الكتاب

غلاف الكتاب

"الحكم النيابي في إيران".. قراءة ثلاثية تكشف أسرار إيران الدستورية

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد