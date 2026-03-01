قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
أخبار العالم

بسبب تصاعد الأحداث.. ميرسك تعيد توجيه سفن الشحن بالشرق الأوسط لطريق رأس الرجاء الصالح

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت "ميرسك" شركة الشحن الدنمركية، اليوم الأحد، أنها تعتزم تغيير مسار سفنها المتجهة من الشرق الأوسط إلى الهند عن طريق البحر المتوسط وإعادة توجيه السفن المتجهة من الشرق الأوسط إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرة إلى الوضع في المنطقة.


 

وأضافت شركة الشحن العملاقة في بيان أنها ستوقف مؤقتا رحلاتها عبر قناة السويس ومضيق باب المندب وستواصل قبول الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط.



 

و في وقت سابق، منعت إيران مرور السفن عبر مضيق هرمز، حيث تلقت السفن، أمس السبت، رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تقول "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".


 

وتهدد طهران منذ سنوات بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.


 

ويعد مضيق هرمز الشريان الأكثر حيوية لتصدير النفط عالميا، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.


 

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.


 

وردّت إيران بإطلاق صواريخ استهدفت الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.


 

وأعلنت عدة دول في الشرق الأوسط الإغلاق الكامل أو الجزئي لمجالاتها الجوية على خلفية التصعيد المرتبط بإيران.

ميرسك شركة الشحن الدنمركية تغيير مسار سفنها طريق رأس الرجاء الصالح الشرق الأوسط

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
نائب محافظ الشرقية
