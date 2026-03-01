الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن، الموجودة في بحر العرب.

وتقود «إبراهام لينكولن» مجموعة ضاربة صممت خصيصاً لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية معقدة، وتعتبر هذه المجموعة قوة مستقلة توفر سيادة جوية وقدرات هجومية بمدى بعيد.

ولا تعمل حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» منفردة، إذ ترافقها 3 مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وطراد صواريخ موجهة من فئة تيكونديروجا، وغواصة هجوم نووية بالإضافة إلى وسفن إمداد، قادرة على شن ضربات دقيقة باستخدام صواريخ «توماهوك».

وتحمل «أبراهام لينكولن» 90 طائرة مقاتلة ومروحية، من بينها مقاتلات «إف-35 سي» و«إف/إيه-18»، إضافة إلى طائرات الحرب الالكترونية «إي إيه-18 جي غراولر» القادرة على التشويش على دفاعات العدو، مثل تلك التي استخدمت خلال عملية اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وفي وقت سابق، نشر علي لاريجاني، المسؤول الإيراني رفيع المستوى، اليوم على حسابه في موقع إكس، تحذيراً شديد اللهجة جاء فيه أن إيران ستضرب الولايات المتحدة وإسرائيل بطريقة لم يسبق لهما مواجهتها من قبل.

ويأتي هذا التصريح بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القيادات السياسية والعسكرية في ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة على طهران، في خطوة أشعلت التوترات الإقليمية وأثارت تحذيرات واسعة من تصعيد محتمل.

ولم يوضح لاريجاني طبيعة الرد أو جدول تنفيذه، مكتفياً بالتأكيد على أن أي عمل ضد إيران سيواجه رد فعل قوي وغير مسبوق.

وفي وقت سابق، نشر موقع عبري تقريراً يتضمن ما وصفه بتفاصيل عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال إنها أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القيادات الإيرانية.

وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات في البلدين تابعت على مدار فترة تحركات واجتماعات رفيعة المستوى داخل إيران، بانتظار ما اعتبرته “فرصة نادرة” لاستهداف عدد من القادة السياسيين والعسكريين في توقيت واحد، وأشار الموقع إلى أنه تم رصد ثلاثة اجتماعات مهمة كان يتصدرها خامنئي.

مفاجأة تكتيكية

وأوضح أن الهجوم نُفذ في وضح النهار، في خطوة وُصفت بأنها مفاجأة تكتيكية، حيث أسقطت طائرات حربية نحو 30 قنبلة ثقيلة موجهة على مجمع يُعتقد أنه كان يضم المرشد الإيراني، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفقاً للرواية المنشورة، كما تحدث التقرير عن مقتل شخصيات بارزة، من بينها علي شمخاني ومحمد باكفور وأمير نصير زاده.