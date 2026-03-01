الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء هجوم جديد على إسرائيل وتصاعد التوترات في المنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، في بيان رسمي، بدء تنفيذ هجوم جديد يستهدف مواقع داخل إسرائيل، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ”الاعتداءات المتكررة” ضد المصالح الإيرانية في المنطقة.

أوضح البيان أن الهجوم يتضمن استخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن عددها أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

في أعقاب الإعلان، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات القادمة كما دعت السلطات الإسرائيلية السكان في بعض المناطق إلى التوجه نحو الملاجئ واتباع تعليمات السلامة.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تنفيذ هجمات واستهداف مصالح عسكرية وأمنية في أكثر من ساحة إقليمية.

ويرى مراقبون أن الإعلان العلني عن الهجوم يمثل تحولًا لافتًا في طبيعة المواجهة، التي اتسمت لفترة طويلة بطابع غير مباشر أو ما يُعرف بحرب الظل.

على الصعيد الدولي، أعربت عدة أطراف عن قلقها من احتمالات توسع رقعة الصراع، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها المنطقة. ودعت جهات دبلوماسية إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مواجهة شاملة، محذرة من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن التأثير المحتمل على أسواق الطاقة وحركة الملاحة.

من جانبه، لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الرد المحتمل، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع التطورات الميدانية. وفي المقابل، شدد الحرس الثوري على استعداده لمواصلة عملياته إذا استمرت “الاستفزازات”، بحسب وصفه.

تبقى الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأحداث، في ظل ترقب دولي واسع لأي تصعيد إضافي قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة وتعقيدًا، وسط مخاوف من انخراط أطراف إقليمية أخرى في المواجهة.