البابا تواضروس يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة لمتابعة العمل الرعوي.. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأحد، عددًا من الآباء الأساقفة، وذلك في إطار متابعة قداسته المستمرة لمجريات العمل الرعوي والخدمي في الإيبارشيات داخل مصر وخارجها.

فقد استقبل قداسة البابا أصحاب النيافة: الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوحنا، أسقف شمالي الجيزة، والأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا بمحافظة المنيا.

تناولت اللقاءات متابعة شئون الخدمة والرعاية في إيبارشياتهم، والاطمئنان على أوضاع الكنائس والأنشطة الرعوية المختلفة.

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا چوزيف، أسقف ناميبيا وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية جنوب أفريقيا، والذي عرض تقريرا عن خدمته في إيبارشيته، إلى جانب متابعته لإيبارشية جنوب أفريقيا، مستعرضا أبرز ملامح العمل الكنسي والرعوي هناك.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص قداسة البابا على التواصل المستمر مع الآباء الأساقفة، ودعم الخدمة في مختلف الإيبارشيات، بما يسهم في تعزيز العمل الرعوي وتبادل الخبرات، وترسيخ روح الشركة والوحدة داخل الكنيسة.