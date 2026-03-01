قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم فريق كلية الذكاء الاصطناعي | تفاصيل

فريق جامعة كفر الشيخ
فريق جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

كرَّم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق كلية الذكاء الاصطناعي الحاصل على المركز الأول في محور برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي بمشروعات الطلاب، وذلك خلال فعاليات الملتقى البيئي الأول لتحالف إقليم الدلتا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مدحت عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتور محمود يسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وفريق الكلية، وذلك تأكيدًا على استمرار الجامعة في دعم كل مبادرة مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنجاز المتميز الذي حققه طلاب كلية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس مستوى التميز العلمي والبحثي الذي وصلت إليه الكلية، وقدرة طلابها على تقديم حلول ابتكارية تسهم في خدمة المجتمع ومعالجة القضايا الحيوية، وفي مقدمتها الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

وخلال التكريم، أعرب الدكتور يحيى عيد عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد نموذجًا مشرفًا لقدرة طلاب جامعة كفر الشيخ على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قضايا المجتمع، ويؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي باحتياجات البيئة المحيطة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة للإبداع، ولن ندخر جهدًا في دعم طلابنا المتميزين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور الجامعة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في إقليم الدلتا.

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر والتقدير لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم في رعاية الطلاب علميًا وبحثيًا، مؤكدًا أن كلية الذكاء الاصطناعي أصبحت منارة للإبداع والتميز داخل جامعة كفر الشيخ، ونموذجًا يُحتذى به في دعم المشروعات الطلابية ذات الأثر المجتمعي.

وجاء فوز فريق الكلية بالمركز الأول عن مشروعه المبتكر بعنوان "نظام ذكي لتعزيز سلامة السائقين وتقليل الحوادث على الطرق"، والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لرصد علامات النعاس والإرهاق لدى السائقين، خاصة في قطاع النقل الثقيل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار الدقيقة.

ويعتمد النظام على تحليل سلوك السائق ومؤشرات التعب بشكل لحظي، حيث يقوم بإطلاق إنذار صوتي وتحريك مقعد السائق فور استشعار مؤشرات النعاس، إلى جانب إرسال إشعار فوري إلى مركز المراقبة يتضمن بيانات السائق ورقم المركبة، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث المرورية بنسبة قد تصل إلى 60% وفقًا للدراسات العالمية ذات الصلة.

وضم الفريق الطلاب: محمود أيمن حسن (تيم ليدر)، يوسف بهجت أحمد، رزق عصام محمد، خالد محمد خميس، كريم العريان، آية محمد شبل، رنا أمين بشر، ونورهان إبراهيم، وذلك تحت إشراف الدكتور بسمة محمد حسن، المدرس بكلية الذكاء الاصطناعي.

