علاء عبدالعال يعلن قاىمة غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق لمواجهة الإتحاد السكندرى غدا على ستاد الإسكندرية في اطر مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى

جاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة الاتحاد كالتالي : عامر عامر ، أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد العش ، أحمد شوشة ، سيف الإمام ، أحمد جمال ، يحيى زكريا ، يوسف حسن ، موري توريه ، محمود مجدي ، معاذ عبد السلام ، يوسف العزب ، أحمد ياسر ، رشاد العرفاوي ، أحمد الشيخ ، أحمد عتمان ، ويليامز صنداي ، سعيدي كيبو ، محمود صلاح ، جيمي موانجا ، عاطف الحكيم.