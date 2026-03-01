قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحروسة في قلب رمسيس.. 4 آلاف وجبة يوميا ضمن مبادرة الإطعام لتعزيز الأمن الغذائي

الدكتور أحمد سعده
الدكتور أحمد سعده
محمد البدوي

كشف الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، تفاصيل عمل مطعم «المحروسة» الكائن بوسط البلد في منطقة رمسيس بشارع الجلاء، أحد أبرز الشوارع الحيوية بالقاهرة، مؤكدًا أن المطعم يمثل نموذجًا عمليًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.
 

احتياجات أعداد كبيرة

وأوضح سعده، خلال حواره ببرنامج «ساعة الفطار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الطاقة الاستيعابية للمطعم تصل إلى 4 آلاف وجبة يوميًا، يتم توزيعها بواقع ألفي وجبة إفطار وألفي وجبة سحور، بما يلبّي احتياجات أعداد كبيرة من المستفيدين يوميًا.

رؤية أشمل للحماية الاجتماعية

وأشار إلى وجود إقبال ملحوظ من المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الخدمات، لافتًا إلى أن ملف الإطعام يتجاوز كونه مجرد تقديم وجبات، إذ يرتبط برؤية أشمل للحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي.


وأضاف أن مبادرة الإطعام انطلقت في يناير 2025 عقب اجتماع عقدته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث شددت خلاله على أهمية البعد المتعلق بالأمن الغذائي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مع توجيه جهود الوزارة وأجهزتها التابعة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بصورة فعالة وحقيقية، إلى جانب تحفيز المؤسسات والمبادرات الوطنية للمشاركة في توسيع نطاق الدعم والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.


وأكد المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية أن المبادرة تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في توفير الدعم الغذائي بصورة منظمة ومستدامة، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك.

