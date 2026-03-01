سامح حسين يحقق أمنية معلم بالمعاش ويمنح أسرته جائزة مالية في بركة رمضان

زار الفنان سامح حسين محافظة المنيا ضمن برنامج بركة رمضان المذاع على قناة DMC، حيث كشف عن قصص الصبر والرضا بين أهالي المنطقة وساهم في تحقيق أحلام طال انتظارها.

أكد صابر محمد عويس أنه كان يعمل مدرسًا للغة العربية، وهو الآن على المعاش ولديه أربعة أبناء، مشيرًا إلى أنه يعيش حالة من الرضا والقناعة، ويتمنى أداء مناسك العمرة برفقة زوجته.

وخلال ظهوره في برنامج بركة رمضان، قدم الفنان سامح حسين جائزة مالية لعائلة الحاج صابر دعمًا لهم وتحقيقًا لأمنيتهم.



كما لم تقتصر مبادرات البرنامج على الجوائز المالية فقط، بل شملت جيرانها أيضاً؛ هدية على رحلات عمرة ومبالغ مالية بقيمة 20 ألف جنيه لكل منهما، بينما تم تجديد الأجهزة الكهربائية (ثلاجة، بوتاجاز، غسالة) لجارتها دينا، وسط مشاهد دموع الفرح والامتنان.