الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
ترامب: الحرب ضد إيران ربما تستمر 4 أسابيع مقبلة
سعر الجنيه الذهب في السعودية يسجل 4454 ريالا
تفاصيل رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2 مارس 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026

سيشهد العاملون في المجال السياسي تحسنًا في مكانتهم الاجتماعية ونفوذهم. قد تتلقى دعمًا ماليًا من صديق لتوسيع نطاق عملك سيُقدّر عملك في المكتب، وستتزايد فرص الترقية، سيكون وضعك المالي أقوى من ذي قبل. ستعود عليك جهودك اليوم بالنفع في المستقبل. 

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026

تجنب انتقاد الآخرين بإفراط، وإلا فقد تنقلب الأمور ضدك. قد تجد صعوبة في اتخاذ القرارات اليوم. في المساء، يمكنك زيارة مكان ديني مع والديك، سيحقق العاملون في مجال الأدوية أرباحًا تفوق توقعاتهم حاول إنجاز مهامك بنفسك بدلًا من الاعتماد على الآخرين. سيتلقى الطلاب مساعدة من كبار السن في فهم أحد المواد الدراسية. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026

سيحقق العاملون في مجال الأدوية أرباحًا تفوق توقعاتهم. حاول إنجاز مهامك بنفسك بدلًا من الاعتماد على الآخرين. سيتلقى الطلاب مساعدة من كبار السن في فهم أحد المواد الدراسية. 

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026

 قد يكون هناك بعض الانشغال بأعمال مهمة، لكن النجاح مُتوقع. سيحقق العاملون في مجال الزراعة مكاسب مالية. قد تُتاح للنساء من هذا البرج فرصة حضور مناسبة. أما العاملون في مجال الإعلام، فاليوم أفضل، وقد تُتاح لهم فرصة العمل على قصة جديدة..

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

شخصيتك المرحة الناس إليك. قد تُنجز بعض القضايا العالقة المتعلقة بالمحكمة بمساعدة صديق، أما بالنسبة لطلاب الفنون، فسيكون اليوم عادياً، سيتحقق النجاح بالعمل الجاد. قد تزداد مسؤولياتك العائلية، وستتلقى الدعم من أفراد عائلتك في إنجازها. 

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

 ستعزز الثقة والبساطة علاقاتك، قد تتلقى نساء هذا البرج أخبارًا سارة. قد يكون هذا اليوم نقطة تحول في مسيرتك المهنية. سيحالفك التوفيق. ستتحسن علاقاتك في العمل. سيسعى شريك حياتك لتحقيق أمنيتك سيسود السلام والسعادة في المنزل. 

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

قد يقرر الطلاب الالتحاق بدورة في علوم الحاسوب. ستسعى جاهدًا لإنجاز أعمالك المكتبية في الوقت المحدد. ستقضي المساء مع إخوتك. قد تتلقى مساعدة مالية من أختك لإنجاز بعض الأعمال. ستبقى صحتك جيدة. قد يتلقى شريك حياتك هدية..

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026

سيكون يوم طلاب الجغرافيا أفضل، وستتلقون دعمًا كاملًا من الأصدقاء. قد يُهديكم شريك حياتكم مجوهرات. قد تتسوق النساء عبر الإنترنت اليوم، ستكون هناك حركة من حولكم، لذا عليكم الانتباه. قد تضطرون إلى إنجاز عدة مهام في العمل في وقت واحد. قد تخططون لنزهة مع عائلتكم..

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

ستشعر بالراحة عندما يساعدك زميل في إنجاز أعمال المكتب المتراكمة. ستُفتح أمامك آفاق جديدة للنجاح. قد تحتاج لشراء بعض مستلزمات المنزل. في المساء، يمكنك الذهاب إلى الحديقة مع أطفالك قد تناقش أمرًا هامًا مع أصدقائك. ستستمر السعادة في حياتك الزوجية. 

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

 أثناء قيامك بأي مهمة اليوم، عليك الحفاظ على هدوئك. يجب اتخاذ القرارات المالية الهامة بعناية. لا تعتمد كلياً على الحظ. سيحصل الموظفون على فرص للربح قد تُحل المشاكل المالية المزمنة. سيبتعد عنك الخصوم. سيفي شريك حياتك بوعد قطعه لك. 

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

 ستزداد الحياة الزوجية قوة، وستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك سيحصل المتقدمون للامتحانات التنافسية على توجيه من شخص ذي خبرة، قد يحصل موظفو القطاع الخاص على زيادة في رواتبهم. 

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 2 مارس 2026 

 سيُكلل تخطيطك المهم بالنجاح. من خلال الحفاظ على التوازن في عملك، قد تتمكن من إنجاز المهام قبل الموعد المحدد. قد يزورك صديق عزيز، وسيكون لقاؤه مصدرًا للبهجة

حظك اليوم توقعات الابراج برج الدلو برج الثور برج الدلو اليوم الجوزاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البحوث الإسلامية

ذكرى العاشر من رمضان.. البحوث الإسلامية يعقد ندوة بعنوان الحفاظ على الهوية الوطنية

الدكتور عبد الفتاح العواري

عميد أصول الدين السابق: الجيش المصري نموذج للالتزام بأخلاق الشرع في السلم والحرب

سجود السهو

متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ علي جمعة يجيب

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

