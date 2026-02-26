قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026: وضع مالي مزدهر

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

حلّ المشاكل العاطفية قبل نهاية اليوم، ستُسند إليك مهام رئيسية في العمل. يُتيح لك وضعك المالي المزدهر القيام باستثمارات ذكية. كما أن صحتك جيدة..

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

على النساء المتزوجات توخي الحذر من تدخل طرف ثالث، سواء كان صديقًا أو أخًا، في حياتهن الزوجية، فقد يُسبب ذلك بعض التوترات في الأيام القادمة، كما يجب عليكِ الحرص على عدم فرض أفكارك على حبيبك اليوم.

توقعات برج الثور صحيًا

احصل على قسط كافٍ من الراحة وقلل من استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم. جرب تمارين التنفس البسيطة إذا شعرت بالتوتر، شارك مشاعرك مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك لتشعر بالهدوء. 

توقعات برج الثور مهنيًا

خصص النصف الثاني من اليوم لتحديث ملفك الشخصي على مواقع التوظيف، اليوم مناسب أيضًا لإطلاق مشروع تجاري جديد قد تحتاج إلى بعض الأمور البسيطة المتعلقة بالسياسات والتمويل لدى الجهات المحلية المختصة بالمشروع.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

ستتبرع بعض النساء بأموال لأعمال خيرية، بينما سيحرص كبار السن على الإنفاق على احتفال عائلي، كما سيسعى رجال الأعمال إلى جمع الأموال من خلال المروجين لأغراض التوسع. 

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

ترشيحاتنا

لقاء موسع بحزب مستقبل وطن

وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماما خاصا بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي

مجلس النواب

التزامات جديدة على المنصات الرقمية لحماية الأطفال .. مشروع قانون

وزير المالية

وزير المالية أمام صناعة النواب الإثنين.. ملفات التنافسية وحوافز المستثمرين على طاولة النقاش

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد